01.01.2020 - 00:01 |
Fırtınanın ardından yaralar sarılıyor
Muğla genelinde etkili olan fırtına Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi sahil yolunu büyük zarara uğrattı. Şiddetli fırtına sonucu yükselen dalgalar sahil yolunu kullanılmaz hale getirdi. Bölgede incelemeler yapan Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu, “Yaşanan olayın ardından ekiplerimiz bölgeye gelerek gerekli çalışmaları başlattı. Kötü hava şartlarının etkisini yitirmesinin ardından Ören Mahallemizin sahil yolu eski haline getirilecek” dedi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.