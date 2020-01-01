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    HaberlerEge Haberleri Fırtınanın ardından yaralar sarılıyor
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    01.01.2020 - 00:01 |

    Fırtınanın ardından yaralar sarılıyor

    Fırtınanın ardından yaralar sarılıyor

    Muğla genelinde etkili olan fırtına Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi sahil yolunu büyük zarara uğrattı. Şiddetli fırtına sonucu yükselen dalgalar sahil yolunu kullanılmaz hale getirdi. Bölgede incelemeler yapan Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu, “Yaşanan olayın ardından ekiplerimiz bölgeye gelerek gerekli çalışmaları başlattı. Kötü hava şartlarının etkisini yitirmesinin ardından Ören Mahallemizin sahil yolu eski haline getirilecek” dedi.

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