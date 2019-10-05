Fıtık Kongresi devam ediyor

‘Fıtık Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar’ ana temasıyla düzenlenen kongre, karın duvarı fıtıkları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirdi. Açılışa, Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy, Kongre Başkanı ve Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin ve yurtiçinden ve dışından cerrahlar da katıldı. Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy, “Karın duvarı ve kasık fıtığı cerrahisinde son yıllarda önemli gelişmeler olmakta. Özellikle endoskopi ve robotik cerrahinin popülaritesinin artmasıyla çok sayıda yeni teknik uygulanmaya başlandı. Derneğimiz 2000’den itibaren Türk cerrahi toplumuna bilimsel yönden kongreler, fıtık okulları ve kurslarla katkıda bulunuyor. Özellikle canlı ameliyat ve güncel tekniklerin uygulanmasıyla birlikte eğime özel bir önem veriyoruz” dedi. l DHA