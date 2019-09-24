Flamingo Adası konuklarını bekliyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) ve EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliğinde ‘Dünya Temizlik Günü’ kapsamında İzmir Kuş Cenneti Flamingo Adası temizlendi. Martıların ve rüzgârların adaya taşımış oldukları plastik şişe kapakları, poşetler, sigara izmaritleri gibi çeşitli maddeler toplandı. Kuş Cenneti, yapılan çalışmalarla flamingoların yuva yapması için uygun bir hale getirildi. l EGE AJANS