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    HaberlerEgeFlamingolar görsel şölen oluşturdu
    01.10.2019 - 01:40 |

    Flamingolar görsel şölen oluşturdu

    Flamingolar görsel şölen oluşturdu

    İZMİR’in Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, pembe beyaz görüntüsüyle göz dolduran flamingoların evi haline geldi. Daha az rüzgar alan sığ suları tercih eden flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. 1-2 metre uzunluğundaki görkemli kuşlar, gökyüzünde süzülürken ve yüzerken eşsiz manzaralar ortaya çıktı.
    l HANDE NAYMAN DHA

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
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    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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