BİST108.8690,19EURO6,400,20USD5,790,66ALTIN271,58-0,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Foça renk kattı
    ABONE OL
    07.12.2019 - 02:18 |

    Foça renk kattı

    Foça’nın turizm zenginlikleri ve doğal güzellikleri, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda tanıtılıyor.

    Foça renk kattı

    Foça Belediyesi, kentin göz alıcı turistik değerlerini, yerli-yabancı turizm sektörü temsilcilerine ve turizm profesyonellerine A Holündeki standıyla anlatıyor. Fuarda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Fahit Gürbüz, “Fuara güzel renklerimizi kattık. Travel Turkey İzmir’in ilçemiz turizminin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına ve 2020 yılındaki turizm işbirliklerimizi geliştireceğine inanıyorum. Turizm sektörünün temsilcilerini ve halkımızı, önce fuar tanıtım alanımıza, sonra Foçamıza davet ediyoruz. Önce biz anlatalım, sonra bırak Foça anlatsın” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
    daha fazla video için
    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

    Son dakika | Bolu'da korkutan deprem

    FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

    FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında karar

    MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

    MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

    MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

    MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında?

    Sıradaki Haber