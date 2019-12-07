Foça renk kattı

Foça Belediyesi, kentin göz alıcı turistik değerlerini, yerli-yabancı turizm sektörü temsilcilerine ve turizm profesyonellerine A Holündeki standıyla anlatıyor. Fuarda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Fahit Gürbüz, “Fuara güzel renklerimizi kattık. Travel Turkey İzmir’in ilçemiz turizminin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına ve 2020 yılındaki turizm işbirliklerimizi geliştireceğine inanıyorum. Turizm sektörünün temsilcilerini ve halkımızı, önce fuar tanıtım alanımıza, sonra Foçamıza davet ediyoruz. Önce biz anlatalım, sonra bırak Foça anlatsın” dedi.