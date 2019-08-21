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    HaberlerEgeFoça ‘sakin şehir’ olmak istiyor
    21.08.2019 - 07:50| SEYFİ GÜL DHA

    Foça ‘sakin şehir’ olmak istiyor

    İZMİR’İN Foça ilçesinin sakin şehir (cittaslow) olması konusu, halkın katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşuldu.

    Foça ‘sakin şehir’ olmak istiyor

    İZMİR’İN Foça ilçesinin sakin şehir (cittaslow) olması konusu, halkın katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşuldu. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilçenin sakin şehirler arasına katılması için çalışma yapılması konusunda üyelik teklifini bir süre önce meclise sundu. Teklif, Foça Belediye Meclisi’nden oybirliğiyle geçtikten sonra konu halkın değişik kesimlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında ele alındı. Tarihi Beşkapılar Kalesi’nde yapılan toplantıya; Başkan Gürbüz, Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel, belediye meclis üyeleri, esnaf odası, turizm, tarım, dernek ve kooperatiflerin temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, çevreciler ve vatandaşlar katıldı.
    Başkan Gürbüz, “Örneğimizde Seferihisar modeli var. Yere düşen mandalinadan para kazanılıyorsa, Foça’nın üzümünden, zeytininden, tarımından, denizinden, balığından, güneşinden katbekat kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Tunç Soyer Başkan, bize Cittaslow sürecinde kendilerinin hatalar da yaparak sonuca ulaştıklarını ama bizim onların tecrübelerinden istediğimiz zaman yararlanabileceğimizi belirtti, desteğini açıkladı. Dünyada 30 ülke 262 kentin yer aldığı belediyeler birliğine bizde üye olmak istiyoruz” dedi. l

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