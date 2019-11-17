17.11.2019 - 01:13 |
Foça’da anaokulu için ilk tuğla
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kaymakam Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Demirdağ, Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı Başkanı Ali Haydar Çelebi ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sertan Koç ile birlikte Atatürk Mahallesi Çam Sokak’ta 6 derslik olarak inşa edilecek anaokulu binası inceledi.
Tesisin 2020 yılının şubat ayında tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Başkan Gürbüz, “Küçüklerimiz için modern bir anaokulu inşa etmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.