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    HaberlerEge HaberleriFoça’da anaokulu için ilk tuğla
    17.11.2019 - 01:13 |

    Foça’da anaokulu için ilk tuğla

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kaymakam Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Demirdağ, Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı Başkanı Ali Haydar Çelebi ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sertan Koç ile birlikte Atatürk Mahallesi Çam Sokak’ta 6 derslik olarak inşa edilecek anaokulu binası inceledi.

    Foça’da anaokulu için ilk tuğla

    Tesisin 2020 yılının şubat ayında tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Başkan Gürbüz, “Küçüklerimiz için modern bir anaokulu inşa etmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

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