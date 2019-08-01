Foça’da yelken şenliği

Optimistte birinciliği Mustafa Sarıaslan, laser radial kategorisinde Mine Oyal kazandı. Karşıyaka Yelken Kulübü yönetim kurulu üyesi Alp Bolavin de Laser Bahia teknesi ile etkinliğe katılarak destek verdi. Dereceye girenlere ödülleri Kulüp Onursal Başkanı Ali Haydar Çelebi ile yönetim kurulu üyeleri Nedret Çelebi, Sevtap Barandır, Özgür Ulu ve Cenk Sarıaslan tarafından verildi.