01.08.2019 - 01:17
Foça’da yelken şenliği
Foça’da faaliyetlerini sürdüren Reha Midilli Phokaia Windsurf Yelken ve Kürek Spor Kulübü, Kybele Yelken Haftası Etkinlikleri düzenledi. Yarışmalar optimist ve laser radial sınıflarında gerçekleştirildi.
Optimistte birinciliği Mustafa Sarıaslan, laser radial kategorisinde Mine Oyal kazandı. Karşıyaka Yelken Kulübü yönetim kurulu üyesi Alp Bolavin de Laser Bahia teknesi ile etkinliğe katılarak destek verdi. Dereceye girenlere ödülleri Kulüp Onursal Başkanı Ali Haydar Çelebi ile yönetim kurulu üyeleri Nedret Çelebi, Sevtap Barandır, Özgür Ulu ve Cenk Sarıaslan tarafından verildi.