Foçalı minikler yelkenle tanıştı

Projeye katılan 11 çocuğa, rüzgâr sörfü ve deniz kanosu eğitiminin yanı sıra doğayı koruma ve çevre bilinci aşılandı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, projeye destek verenlere teşekkür etti. Başkan Gürbüz, ‘‘Ekonomik ve sosyal açıdan her zaman deniz sporu yapmaya imkânı bulunmayan öğrencilerimize ulaşıp, temel becerileri edinmelerini sağladık. Çocuklar için, eğitim çalışmaları ve işbirliği yapmayı sürdüreceğiz” dedi.