08.09.2019 - 02:58
Foçalı minikler yelkenle tanıştı
Foça Belediyesi ve Foça Windsurf&Yelken Kulübü işbirliği ile “Çocuk ve Yelken’’ isimli kurs düzenlendi.
Projeye katılan 11 çocuğa, rüzgâr sörfü ve deniz kanosu eğitiminin yanı sıra doğayı koruma ve çevre bilinci aşılandı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, projeye destek verenlere teşekkür etti. Başkan Gürbüz, ‘‘Ekonomik ve sosyal açıdan her zaman deniz sporu yapmaya imkânı bulunmayan öğrencilerimize ulaşıp, temel becerileri edinmelerini sağladık. Çocuklar için, eğitim çalışmaları ve işbirliği yapmayı sürdüreceğiz” dedi.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.