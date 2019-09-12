Foçalı Özden Aydın Türkiye ikincisi

26 yaşındaki Foçalı sporcu Özden Aydın, Antalya’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu. Aydın, Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek için federasyonun nihai değerlendirmesini bekliyor. Özden Aydın, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya Expo Center salonlarında düzenlenen ANFAŞ Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası’na, Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Büyük Erkekler 100 Kg Ağır Siklet Kategorisi’nde katıldı. Aydın, yarışmadaki performansıyla aynı kategoride yer alan 10 sporcu arasından sıyrılarak ikinciliği elde etti. İzmir’i ve yaşadığı ilçeyi başarıyla temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirten genç sporcu, hedefinin ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek olduğunu söyledi.