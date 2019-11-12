Foçalılar yola değil güzergaha karşı

İZMİR’in turistik ilçesi Foça’nın Bağarası Mahallesi’nde yapılması planlanan çevre yolu, güzergahtaki anıt ağaçlar ile doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepkiye neden oldu. Mahalleli, Foça Çevre Platformu (FOÇEP) üyelerinin de desteğiyle yolun alternatif güzergahta yapılması için imza kampanyası başlattı.

Yolun gerekli; ancak güzergahının yanlış olduğunu savunan ilçe sakinlerinden emekli deniz albayı ve iş insanı Recep Tan, “Yol çok verimli olan tarım arazilerinden ve Devlet Su İşleri’nin (DS) sulama havzasının ortasından geçiyor. Biz bunu öğrendikten sonra tarım arazilerinden geçmeyen bir yol önerisinde bulunduk. Yetkililer gelip teklif ettiğimiz bu güzergahı görürlerse mantıklı bir kişinin ‘hayır’ demeyeceği alternatif olarak öneriyoruz. Umarız kabul edilir” dedi.

Emekli gazeteci Gül Atmaca da, “Alternatifi varken lütfen bu doğa kıyımına sebep olmayın” diye konuştu.



