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    10.12.2019 - 00:03 |

    Folkart Academy’nin yıldızları

    Folkart Academy’nin yıldızları

    Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla 2017 yılında kurulan Folkart Academy öğrencileri, başarılarıyla göz dolduruyor. Bugüne kadar 2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü ve tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu, koordinatörlüğünü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan’ın üstlendiği Folkart Academy, nitelikli ve eğitimli oyuncular kazandırmayı sürdürüyor. Özellikle sınırlı sayıda kişinin kazanabildiği konservatuar sınavlarında Folkart Academy öğrencileri önemli başarılar sağladı.

    Başarı ödülü

    Birçok ünlü sanatçının yetiştiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları ve Oyunculuk Sanat Dalı için sınavı kazanan 12 öğrenciden 4’ü Folkart Academy öğrencisi oldu. Gençler ayrıca, Kadir Has, Sıtkı Koçman, Süleyman Demirel Üniversitelerinin ilgili fakültelerini kazandı. Yetenek sınavıyla seçilen 100 kişilik Folkart Academy Polifonik Korosu da bu yıl güzel bir performans sergiledi. Koro, İzmir Korolar Festivali’nde Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü’nü kazandı.

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