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    HaberlerEgeFolkart Gallery’de 85 eserlik sergi
    15.10.2019 - 01:43 |

    Folkart Gallery’de 85 eserlik sergi

    Folkart Gallery’de 85 eserlik sergi

    Folkart Gallery, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Selim İleri’nin düzyazı serüveninden yansıyanlar ile ressam Ali Kotan’ın İleri’den esinlendiği eserlerinden oluşan ‘Gece Sirenleri’ adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

    ‘Gece Sirenleri’ sergisinde, sanatın farklı alanlarında üretimde bulunan İleri ve Kotan’ın birbirlerinin eserlerine yönelik betimlemeleri yer alacak. İki büyük sanatçının birbirlerinin eserlerinden ilham alarak Folkart Gallery için, üç yıl önce hazırlamaya başladığı sergi, 18 Ekim’de İzmirlilerle buluşacak. Folkart Gallery, 14. sergisi olan, 85 eserden oluşan ‘Gece Sirenleri’yle iki farklı sanat dalının birbiriyle etkileşimine ev sahipliği yapacak. İleri ile Kotan bu projeyi, ‘metin ve imgenin dünya karşısındaki varlık ve hiçlik kavgası’ olarak betimliyor. Tamamen bir Folkart Gallery prodüksiyonu olan sergi, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 19 Ocak 2020’ye kadar ziyaret edilebilecek.

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