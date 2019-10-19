Folkart Gallery’nin 14’üncü sergisi açıldı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri’nin fırtınalı düzyazı serüveni, Türk resminin usta ressamı Ali Kotan’ın fırçasıyla, tablolara dönüştü. İleri de Kotan’ın tablolarını özel kısa metinlerle yorumladı. Birbirlerinden ilham alan iki sanatçının üç yıl önce Folkart Gallery için hazırlamaya başladığı sergi, önceki gün açıldı.

Katkı sürecek

Açılış töreninde konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Selim İleri’nin yazı serüveni, Ali Kotan’ın fırçasıyla tablolara dönüştü. Ali Kotan’ın tabloları ise Selim İleri’nin sözcükleriyle yeniden hayat buldu” dedi. İzmir’in Akdeniz’in kültür-sanat başkenti olacağı inancıyla çalıştıklarını belirten Sancak, “Folkart, adında onurlataşıdığı sanat (art) alanına yatırım yapıyor. Vizyonumuz, İzmir’in vizyonuyla bütünleşiyor. Kültür ve Sanata verdiğimiz ciddi katkılar, hem galerimizle hem Folkart Akademi ile sürecek” diye konuştu.

Folkart Gallery Danışma Kurulu Başkanı Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan da, serginin sanatın iki farklı disiplinini bir araya getirdiğine dikkat çekti.

19 Ocak’ta bitecek

İzmirlilerin sanata olan ilgisinin her zaman dikkatini çektiğini belirten İleri ise, “Sanatın iki farklı dalının aynı çatı altında buluşması fikri beni çok heyecanlandırdı” ifadelerini kullandı. Kotan da, İleri ile birlikte böyle bir sergide yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

İleri ve Kotan’ın birbirlerinin eserlerine yönelik betimlemelerinin yer aldığı Gece Sirenleri, pazartesileri hariç, ücretsiz olarak 19 Ocak 2020 gününe kadar ziyaret edilebilir.