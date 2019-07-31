Folkart TSYD Ege Kupası’nda geri sayım başladı

Organizasyona TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili İrfan Erol, Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Karşıyaka yöneticisi Cem Değirmencioğlu ve Menemenspor yönetim kurulu üyesi Ali Kaşarcı katıldı. Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor’un turnuvada boy göstereceğini belirten Bahri Okumuş, “4 kulübümüzün katılımıyla turnuvamız, 6-7 ve 9 Ağustos tarihlerinde Atatürk Stadı’nda oynanacak. Maçlar 19.30’da başlayacak ve biletler 10 liradan satışa çıkacak. İlk maç 6 Ağustos’ta Altay-Altınordu arasında oynanacak. 7 Ağustos’ta ise Menemenspor-Karşıyaka karşılaşacak. İlk maçları kazanan ekipler 9 Ağustos’ta final müsabakasına çıkacak” dedi.

‘Geleneği yaşatıyoruz’

TSYD kupalarının tarihi değeri olduğunu anlatan Bahri Okumuş, “Bu turnuva kendine has atmosferi olan özel organizasyondur. Ancak zaman içinde futbolun endüstrileşmesi kendini hissettirdikçe geleneksel kupalar ortadan kalktı. Bir istisnamız var, o da İzmir. İzmir bu yıl 47. kez turnuvayı düzenleyebiliyor. Kupa TSYD’nin organizasyonu olsa da bu İzmir’in bir markasıdır. Bu tür köklü organizasyonlar şehirlerin marka değerlerine değer katan organizasyonlardır. Biz her ne kadar bu turnuvayı mevcut olumsuz koşullara rağmen düzenleyebiliyorsak, bu geleneği yaşatmak adına çabalar gösteriyoruz. İzmir’deki spor kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK’ın destekleri ve saygın marka olan Folkart’ın ana sponsorluğunda turnuvamızı düzenliyoruz. Bizlere katkı veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Atatürk Stadı’nı bize tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.