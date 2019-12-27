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    HaberlerEge Haberleri Fotoğraf buluşması
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    27.12.2019 - 00:01 |

    Fotoğraf buluşması

    Fotoğraf buluşması

    İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, Nisan 2020’de düzenleyecekleri Fotoğrafçılık Günleri’yle Türkiye genelindeki fotoğrafçıları ve yan sektörleri İzmir’de buluşturacaklarını söyledi. İki yılda bir İstanbul’da düzenlenen Fotoğraf Fuarı’nın 2019’da yapılamadığını kaydeden Yavuz, “Etkinliğimize, fotoğraf sektörünün mensupları kadar halk da ilgi gösterdiği için Fotoğrafçılık Günleri’ni kent merkezinde ve ulaşımı kolay olan Tepekule Kültür Merkezi’ne düzenleyeceğiz” dedi.
    Çift yıllarda İstanbul’da, tek yıllarda İzmir’de yapılan organizasyonlarla fotoğrafçıların bir araya geldiğini dile getiren Yavuz, “16-18 Nisan 2020’de ‘Türkiye Dijital Fotoğrafçılık ve Albüm Tanıtım Günleri’ düzenleyerek hem fotoğrafçılık hem de yan sektör üyelerimizi buluşturacağız” diye konuştu.

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