29.12.2019 - 00:02 |
Fotoğrafçılar geliyor
İki yılda bir İstanbul’da düzenlenen Fotoğraf Fuarı’nın 2019’da gerçekleştirilemediğine dikkat çeken İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, 2020 Nisan ayında yapılacak Fotoğrafçılık Günleri’nin Tepekule Kültür Merkezi’nde düzenleneceğini söyledi. Yavuz, “Stantlarımız şimdiden doldu” ifadesini kullandı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.