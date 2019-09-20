20.09.2019 - 01:49 |
Fotoğrafçılar, yıl boyunca gelecek
Yunan fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis’in “Benim Gözümden Samos” isimli fotoğraf sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergiyi gezen Belediye Başkanı Ömer Günel, “Fotoğrafçılık konusunda zengin bir potansiyele sahip kentimizi önümüzdeki birkaç yıl içinde fotoğraf sanatçılarının 12 ay boyunca çekim yapabilecekleri bir merkez haline getireceğiz” dedi.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.