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    HaberlerEgeFotoğrafçılar, yıl boyunca gelecek
    20.09.2019 - 01:49 |

    Fotoğrafçılar, yıl boyunca gelecek

    Fotoğrafçılar, yıl boyunca gelecek

    Yunan fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis’in “Benim Gözümden Samos” isimli fotoğraf sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergiyi gezen Belediye Başkanı Ömer Günel, “Fotoğrafçılık konusunda zengin bir potansiyele sahip kentimizi önümüzdeki birkaç yıl içinde fotoğraf sanatçılarının 12 ay boyunca çekim yapabilecekleri bir merkez haline getireceğiz” dedi.

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