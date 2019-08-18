18.08.2019 - 07:50
Fotoğrafları gönül gözüyle çektiler
Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğuştan görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan ve müzisyen Cengiz Orçun’un çektiği fotoğraflardan oluşan “6. His Gördüklerinizin de Ötesinde” adlı sergi, Oasis Sümbül Sokak Sergi Alanı’nda açıldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğuştan görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan ve müzisyen Cengiz Orçun’un çektiği fotoğraflardan oluşan “6. His Gördüklerinizin de Ötesinde” adlı sergi, Oasis Sümbül Sokak Sergi Alanı’nda açıldı. Sergi, 25 Ağustos’a kadar gezilebilecek.
Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.