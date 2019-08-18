Fotoğrafları gönül gözüyle çektiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde doğuştan görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan ve müzisyen Cengiz Orçun’un çektiği fotoğraflardan oluşan “6. His Gördüklerinizin de Ötesinde” adlı sergi, Oasis Sümbül Sokak Sergi Alanı’nda açıldı. Sergi, 25 Ağustos’a kadar gezilebilecek.