Franchise yatırımında büyük indirim





Türkiye’nin en büyük hazır döner üreten şirketlerinden Bereket Döner, yaz sezonu boyunca franchise bedellerinde yüzde 50 oranında indirim uyguluyor. Kampanyanın detaylarını, Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek’ten öğrendik...

Yatırımcıları hareketlendirecek özel çalışmalarınız var mı?

Evet, bunun olabildiğince duyurusunu yapıyoruz. Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner olarak, sektörü hareketlendiren kampanya hazırladık.

Bereket Döner franchise yatırımcılarına üç ay boyunca yüzde 50 indirim fırsatı sunuyoruz. Bu büyük indirim, yaz sezonunda hem döner sektörünü hareketlendirdi hem de yatırım planlayanları sevindirdi.

‘Cesaretlendirilmeli’

Sektörün böyle kampanyalara ihtiyacı var mı? Ekonomideki durum göz önüne alınınca neler söylersiniz?

Yaz dönemi boyunca geçerli olacak kampanyayla, sektöre canlılık getirmeyi amaçlıyoruz. Bir diğer hedefimiz ise, bu kampanyayla girişimcileri cesaretlendirerek onlara büyük bir imkân sunmak. Sektöre adım atmaya hazırlanan girişimcilerin önünü açmayı hedefliyoruz. Bereket Döner’deki bu kampanyamızda küçük yatırımların, getirisi yüksek kazanca döneceğini öngördük.

Peki, kampanya ne zamana kadar sürecek?

Yeni uygulamamız, yaz sezonu sonuna kadar sürecek.

Bereket Döner’in daha önce 60 bin liradan franchise bedeliyle satışlarını yaptığı ‘Bereket Döner Express’lerin franchise bedellerinin 30 bin liraya çekildiğini söyleyen Muhammet Nazif Emek, şu bilgileri verdi:

‘Kazandıracak’

“En pratik yatırım aracı olan Bereket Döner Express, hızlı dönüşü ve kolay kurulumu olan, üstelik sadece Bereket Döner’in sunduğu bir işletme modelidir. Genç yatırımcılarımız için de ideal bir başlangıçtır. Kampanya boyunca tüm konseptlerimizi kampanyaya dahil ederek, 100 bin liradan satışını yaptığımız standart ‘Bereket Döner Restoran’ konseptinin franchise bedelini de 50 bin liraya düşürdük. Franchise sisteminin zirvesi olarak kabul edilen Bereket Döner olarak ‘Since 1988’ büyük alakart konseptinin fiyatını da 200 bin liradan 100 bin liraya çektik.”

Sektörün öncü markası

Bereket Döner, 1988 yılında İstanbul Beyoğlu’nda, küçük bir döner işletmesi olarak kuruldu. Hizmetteki ve kalitedeki özeni karşılıksız kalmayan firma, Beyoğlu ve çevresindeki restoranlarının sayısını kısa süre içinde 4’e çıkardı. Marka, bu restoranlarda günlük olarak 1500 kilograma yakın döner satmanın verdiği güç ve cesaretle, 1998 yılında İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk hazır döner üretim tesisini kurdu; geleneksel Türk dönerini dünyada hak ettiği yere taşıma hedefiyle hızla büyüdü. Bugün geleneksel Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu vizyonuyla yoluna devam eden Bereket Döner, dünyanın en büyük döner üreticileri arasında yer alıyor.

Yüksek standartlar

Bereket Döner, sektörün öncü markası olarak, kontrollü ve hijyenik koşullarda üretim yapan ve işinde uzman bir kadroya sahip tesisleriyle, Türk dönerinin bugünkü yüksek standartlarını oluşturdu.

Türkiye’nin en büyük döner üreticisi olarak, İstanbul Hadımköy’de 12 bin 500 metrekarelik kapalı alanda kurulu tesisiyle Bereket Döner, kuruluşundan bugüne sektöründe açık ara liderliğini korurken dünyada da adından sıkça söz ettiren dev üreticilerin başında geliyor. Ayrıca, Niksar’da kurulan Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası ve Besi Çiftliği’yle de Türkiye’nin verimli topraklarında kendi üretimini yapmaya başladı.

Bereket Döner, kurduğu üretim sistemleri sayesinde doğal ve geleneksel yöntemlerle kaliteden ödün vermeden, hijyenik koşullarda ürettiği ürünlerini tüketicisiyle buluşturmanın gururunu yaşıyor.

Hedef, ilk 500

Günümüzde, Türkiye’nin en büyük hazır döner üreticisi olan ve 125’i aşan şube sayısıyla en büyük restoran zincirlerinden birine sahip olan Bereket Döner, sektörde haklı ve saygın bir yer edindi.

2015 yılında Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları araştırmasında ‘İkinci 500’ listesine adını yazdırarak sektöründe yine bir ilke imza attı.

Büyüme yolunda vites yükselten, yeni ve daha yüksek hedeflere koşan Bereket Döner, yakın dönemde kendisini daha da geliştirerek Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 500’e yükselme amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Sadece kendi sektöründe lider olmakla yetinmeyip yoluna daha büyük hedeflerle devam ederken Türkiye’nin en büyük sanayi devleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

‘Güvenilir gıda üretme misyonu’

Bereket Döner, helal ve güvenilir gıda üretme misyonu ve geleneksel Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu olma vizyonuyla, bütün platformlarda bunun mücadelesini sürdürüyor. Bereket Döner Ailesi bugün, Türkiye’nin büyük değerlerinden biri olan Türk dönerini ülke sınırlarının dışına taşıyarak bir dünya markası olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.