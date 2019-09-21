Fransa’dan mutlu döndüler

Birlik Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye standını büyük alım gruplarının ziyaret ettiğini, verimli iş görüşmeleri yaptıklarını kaydetti.

Fransa’ya 2019 yılının sekiz aylık döneminde 587 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettiklerini ifade eden Sertbaş, “Fransa pazarından yüzde 5.8 pay alıyoruz. Fransa’ya yakınlık avantajımızı kullanarak payımızı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.