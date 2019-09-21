21.09.2019 - 01:15 |
Fransa’dan mutlu döndüler
Paris’te düzenlenen PV Manufacturing Paris Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu üstelenen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, toplam 34 firması ile çıkarma yaptı, 2020-21 sonbahar-kış koleksiyonlarını tanıttı.
Birlik Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye standını büyük alım gruplarının ziyaret ettiğini, verimli iş görüşmeleri yaptıklarını kaydetti.
Fransa’ya 2019 yılının sekiz aylık döneminde 587 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettiklerini ifade eden Sertbaş, “Fransa pazarından yüzde 5.8 pay alıyoruz. Fransa’ya yakınlık avantajımızı kullanarak payımızı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.