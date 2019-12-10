Fransız filmlerini ücretsiz izleyin!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgi gören ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri, Aralık ayında ‘Melankoli’ temasıyla devam ediyor. Fransa yapımı filmler, Kültürpark İzmir Sanat’ın yanı sıra Selçuk, Seferihisar ve Aliağa’da ücretsiz olarak izlenebilecek. Bir Taşra Papazının Son Güncesi (Journal D’un Curé de Campagne), bugün 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Selçuk Kültür Merkezi ve Aliağa Kültür Merkezi’nde gösterime girecek.