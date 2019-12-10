10.12.2019 - 00:02 |
Fransız filmlerini ücretsiz izleyin!
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgi gören ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri, Aralık ayında ‘Melankoli’ temasıyla devam ediyor. Fransa yapımı filmler, Kültürpark İzmir Sanat’ın yanı sıra Selçuk, Seferihisar ve Aliağa’da ücretsiz olarak izlenebilecek. Bir Taşra Papazının Son Güncesi (Journal D’un Curé de Campagne), bugün 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Selçuk Kültür Merkezi ve Aliağa Kültür Merkezi’nde gösterime girecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.