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    HaberlerEgeFransız Kültür’e ziyaretçi akını
    26.09.2019 - 02:54 |

    Fransız Kültür’e ziyaretçi akını

    Fransız Kültür’e ziyaretçi akını

    İzmir Fransız Kültür Merkezi, etkinliklerle dolu yeni eğitim ve öğretim döneminin tanıtım gününde ziyaretçi akını yaşadı. ‘Açık Kapı’ adı verilen tanıtım gününde ziyaretçiler, gün boyunca süren film gösterimleri ve sergiyi yakından görebilmek için birbirleri ile yarıştı. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David, “Her yıl yenilikçi etkinliklerle, gastronomi, arkeoloji, mimari, sinema, müzik, tasarım, ya da plastik sanatlar gibi farklı alanlarda yaklaşık 60 bin kişiye ulaşıyoruz” dedi.

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