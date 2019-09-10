Fuar ziyaretçilerine fidan ve tohum

Bu yıl 88’inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Hol 3’te ziyaretçilerini ağırlayan Buca Belediyesi, İzmir’de geçen ay çıkan büyük orman yangınının ardından, kentin yeniden ağaçlandırılması için çam ağacı fidanı ve tohumlu kalem dağıttı. Fuar sonuna kadar toplam 2 biner adet çam fidanı ve tohumlu kalem Buca Belediyesi standını ziyaret eden konuklara verilmeye devam edecek.l İZMİR DHA