10.09.2019 - 04:09
Fuar ziyaretçilerine fidan ve tohum
Bu yıl 88’inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Hol 3’te ziyaretçilerini ağırlayan Buca Belediyesi, İzmir’de geçen ay çıkan büyük orman yangınının ardından, kentin yeniden ağaçlandırılması için çam ağacı fidanı ve tohumlu kalem dağıttı. Fuar sonuna kadar toplam 2 biner adet çam fidanı ve tohumlu kalem Buca Belediyesi standını ziyaret eden konuklara verilmeye devam edecek.l İZMİR DHA
Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" incelemeİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.