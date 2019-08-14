Fuarda, 200 takım hazine avına çıkacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül günleri arasında düzenlenecek olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için geri sayım başladı. Birçok etkinliğin yanında ticaretin de merkezi olacak fuarda, TARKEM’in öncülüğünde, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin en büyük değerlerinden biri olan Kemeraltı, ‘Kemeraltı Sokağı’ adı altında Uzun Havuz alanında yerini alacak. Kemeraltı’nın öne çıkan lezzetleri, unutulan zanaatkarları, markaları, tarihi-kültürel değerleri ve diğer birçok zenginliği tanıtılacak.

Büyük ödül üç bin

Tarihi Çarşı’nın dünü, bugünü ve yarınının anlatılacağı Kemeraltı Sokağı’nda birçok etkinlik de yer alacak. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında ‘İpek Yolu’nun İzinde’ adlı Hazine Avı düzenlenecek. 14 Eylül Cumartesi günü yapılacak Hazine Avı’na en az 2, en fazla 5 kişiden oluşan 200 takım, Kültürpark içinde oluşturulan farklı rotalardan şifreleri çözerek, oyunun bitişine gitmeye çalışacak. Hazine Avı’nı ilk tamamlayan takım, 3 bin liralık ödülün sahibi olacak. l DHA