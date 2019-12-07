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    07.12.2019 - 02:23 |

    Fuarda Çeşme farkı

    Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 5-7 Aralık günlerinde gerçekleştirilen Travel Turkey İzmir Fuarı’ndaki yerini aldı.

    Fuarda Çeşme farkı

     Alaçatı sokaklarını ve plajlarının incecik kumlarını standa taşıyan Çeşme Belediyesi, ünlü Çeşme mandalini, Çeşme limonu, zeytin ağaçları ve Alaçatı sokaklarını renklendiren begonvilleri ile ilk günden yoğun ilgi gördü. Çeşme’nin Travel Turkey Fuarı’nda en iyi şekilde temsil edildiğini belirten Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme Belediyesi olarak, turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm yatırımcılarımızın arkasında olmaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam edeceğiz. Çeşme, makus talihini yenecek, 2-2.5 aya sıkışmış sezonunu, önce 4-5 aya, arkasından da 7-8 aya, bu 5 yıllık dönemimizde muhakkak çıkaracağız” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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