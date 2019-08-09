‘Galatasaray’ı yeneceğiz’

Takım olarak iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Kolombiyalı golcü, “İlk haftadaki Galatasaray maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Burada elimden gelen bütün katkıyı yapacağım. Denizlispor’u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Galatasaray ile önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Sezona kazanarak başlayacağız.Kendi seviyemizi göstermeliyiz” dedi. Gollerine yeni takımında devam etmek istediğini vurgulayan Rodallega, Buraya gelirken bütün amacım ve isteğim gollerime burada devam edebilmekti. Lig başladığında ilk baştan itibaren istediğimizi elde edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Öte yandan Denizlispor yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Tire’de Altay karşısında gerçekleştirecek. Karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.