BİST100.5250,44EURO6,380,14USD5,760,09ALTIN274,61-1,34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HabeleriGalen’in ilk bebeği doğdu
    06.11.2019 - 01:54 |

    Galen’in ilk bebeği doğdu

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde ağustos ayında hizmete giren Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’nde ilk doğum heyecanı yaşandı.

    Galen’in ilk bebeği doğdu

    Doğum için Konya’dan gelen Duygu - Alper Şener çiftinin de ilk çocuğu olan Aylin bebek 3 kilo 710 gram olarak doğdu. Bebeğin doğumunu gerçekleştiren Uzman Dr. Feyza Arman Çaldır, “Konya Başkent Hastanesi’nde başlayan yolculuğumuzu, İzmir Tınaztepe Galen Hastanemizde sonuçlandırdık. Bana ve ekibime güvenip İzmir’e gelerek Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’nde doğum yapmayı tercih eden hastama ve eşine sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Aylin bebek sağlıkla ve neşeyle büyüsün” dedi.

    Şener çiftini tebrik eden Başhekim Prof. Dr. Gökhan Akbulut da, “En mutlu günümüzü yaşadık. Hem annemiz hem bebeğimiz sağlıklı ve iyi” diye konuştu.l DHA

    Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulunduİstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.
    daha fazla video için
    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir evde 4 ceset! 'Dikkat siyanür var'

    Bir evde 4 ceset! 'Dikkat siyanür var'

    Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi

    Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi

    Real Madrid Galatasaray hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

    Real Madrid Galatasaray hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

    MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

    MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

    Sıradaki Haber