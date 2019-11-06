Galen’in ilk bebeği doğdu

Doğum için Konya’dan gelen Duygu - Alper Şener çiftinin de ilk çocuğu olan Aylin bebek 3 kilo 710 gram olarak doğdu. Bebeğin doğumunu gerçekleştiren Uzman Dr. Feyza Arman Çaldır, “Konya Başkent Hastanesi’nde başlayan yolculuğumuzu, İzmir Tınaztepe Galen Hastanemizde sonuçlandırdık. Bana ve ekibime güvenip İzmir’e gelerek Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’nde doğum yapmayı tercih eden hastama ve eşine sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Aylin bebek sağlıkla ve neşeyle büyüsün” dedi.

Şener çiftini tebrik eden Başhekim Prof. Dr. Gökhan Akbulut da, “En mutlu günümüzü yaşadık. Hem annemiz hem bebeğimiz sağlıklı ve iyi” diye konuştu.l DHA