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    HaberlerEgeGalibiyet kaptan Cemal'e
    15.09.2019 - 01:53 |

    Galibiyet kaptan Cemal'e

    Milli aranın ardından oynayacakları Ümraniyespor karşılaşması öncesi Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Bal Kes’in kurucu 1 numaralı üyesi ‘Kaptan Cemal’ lakaplı Cemal Tuncaoğlu’nu ziyaret etti.

    Galibiyet kaptan Cemal'e

    Başkan Dağlı, ‘Ümraniyespor maçından 3 puan alarak bu galibiyeti Kaptan Cemal’e hediye edeceklerini belirtmişti. Karşılaşma sonrası Başkan Dağlı, ‘Söz verdik, sözümü tuttuk. Bu galibiyetimizi ‘Kaptan Cemal’e armağan ediyoruz’ dedi. Balıkesir camiasının kenetlenmesinin önemini dile getiren Başkan Dağlı, ‘Transferi yasağını son dakikada kaldırdık. 12 imza attırdık. Elbette uyum sorunu olacak, ancak biz bunun üstesindende gelecek güçteyiz. Şimdi söz Balıkesirlilerde. Kenetlenme zamanı’ dedi.

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