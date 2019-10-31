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    HaberlerEgeGaranti araç sayısı 35 bin
    31.10.2019 - 07:50 | | AA

    Garanti araç sayısı 35 bin

    Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı.

    Garanti araç sayısı 35 bin

    Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri, dün 00.01 itibariyle trafiğe açıldı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Buruncuk Gişeleri’nde bir açılış töreni düzenlendi. Törende, Kuzey Ege Otoyulu yazılı pasta kesildi, ardından sürücüler otoyolu kullanmaya başladı.
    Proje Müdürü Selim Sönmez, “Bugün açılan 50 kilometre otoyol, 41 kilometre bağlantı yoludur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Trafik yoğunluğuna göre garanti araç sayısının 35 bin olduğunu belirten Sönmez, “İzmir’den Çanakkale istikametine gidecek olan tüm vatandaşlarımızın bu yolu kullanmalarını bekliyoruz” diye konuştu. Sönmez, otoyolun geri kalan kısmının da en kısa sürede açılması için çalıştıklarını kaydetti. 

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