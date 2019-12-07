Garantili yatırım

Avcılar İnşaat, Exclusive Bayraklı’dan ofis sahibi olacak yatırımcılarına 60 ay boyunca kirasını garanti altına alma fırsatı sunuyor. Yatırımcıyı koruyan bir model geliştiren Avcılar, 6 ay erken teslim edilecek Bayraklı Exclusive projesinden 71.5 metrekare ofis alanlara 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira garantili kira desteği verecek. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, “Burada amacımız, yatırımcımıza destek olmak. Günümüz koşullarında böylesine bir destekte bulunmak imkansız gibi görünse de Avcılar olarak biz, hem İzmir’e değer katma hem de yatırımcımıza bizimle birlikte olmanın güvencesini sunmak istedik. Avcılar Exclusive Bayraklı projesiyle yalnızca yatırımda kazanmıyorsunuz, aynı zamanda getirilen yenilikler ve konfor ile hayal ettiğininiz yaşama da sahip oluyorsunuz” dedi.



Konut satışları arttı



İzmir’in giderek değerlendiğinin altını çizen Avcı, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl ekim ayında İzmir’de 7 bin 419 olan konut satışı yapıldı. 2019 yılı Ekim ayında yüzde 21.5 oranında artarak 9 bin 12’ye çıktı. İnanıyoruz ki satışlardaki bu artış, yeni yılda sektörümüzde büyük sıçramaları da beraberinde getirecek” diye konuştu. Avcılar Exclusive Bayraklı’da 71.5 metrekarelik ofisin satış fiyatı 998 bin 500 lira olmasına karşın Avcılar, kuruluşunun 30. yılına özel, yüzde 15 indirim uyguladı. Projenin 2021 Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor. Kira garantili taahhüt de aynı yılın temmuz ayında hemen başlayacak.