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    08.12.2019 - 00:13 |

    Garantili yatırım

    Avcılar Exclusive Bayraklı’dan ofis sahibi olanlar, 60 ay boyunca kirasını garanti altına alacak. Ayrıca, 71.5 metrekare ofis alanlara 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira garantili kira desteği sağlanacak

    Garantili yatırım

    Avcılar İnşaat, Exclusive Bayraklı’dan ofis sahibi olacak yatırımcılarına 60 ay boyunca kirasını garanti altına alma fırsatı sunuyor. Yatırımcıyı koruyan bir model geliştiren Avcılar, 6 ay erken teslim edilecek Bayraklı Exclusive projesinden 71.5 metrekare ofis alanlara 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira garantili kira desteği verecek. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, “Burada amacımız, yatırımcımıza destek olmak. Günümüz koşullarında böylesine bir destekte bulunmak imkansız gibi görünse de Avcılar olarak biz, hem İzmir’e değer katma hem de yatırımcımıza bizimle birlikte olmanın güvencesini sunmak istedik. Avcılar Exclusive Bayraklı projesiyle yalnızca yatırımda kazanmıyorsunuz, aynı zamanda getirilen yenilikler ve konfor ile hayal ettiğininiz yaşama da sahip oluyorsunuz” dedi.

    Konut satışları arttı

    İzmir’in giderek değerlendiğinin altını çizen Avcı, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl ekim ayında İzmir’de 7 bin 419 olan konut satışı yapıldı. 2019 yılı Ekim ayında yüzde 21.5 oranında artarak 9 bin 12’ye çıktı. İnanıyoruz ki satışlardaki bu artış, yeni yılda sektörümüzde büyük sıçramaları da beraberinde getirecek” diye konuştu. Avcılar Exclusive Bayraklı’da 71.5 metrekarelik ofisin satış fiyatı 998 bin 500 lira olmasına karşın Avcılar, kuruluşunun 30. yılına özel, yüzde 15 indirim uyguladı. Projenin 2021 Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor. Kira garantili taahhüt de aynı yılın temmuz ayında hemen başlayacak.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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