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    HaberlerEge HaberleriGastro Fest’te lezzet şöleni
    20.11.2019 - 01:45 |

    Gastro Fest’te lezzet şöleni

    Bu yıl İtaltur tarafından ikincisi düzenlenen, İzmir’in Gastronomi festivali ‘İzmir Gastrofest’ tarihi Alsancak Tren Gar’ında ünlü şeflerin katılımları, paneller, yemek belgeselleri ve tadım sofraları eşliğinde gerçekleşti.

    Gastro Fest’te lezzet şöleni

    Ege Perla da bu renkli etkinlikte ana sponsor Datça Murat Çiftliği olmak üzere, bünyesindeki Murano’s, Katina, Burgerhane ve Soulmate markalarıyla yer aldı. Festival boyunca Ege Perla Organik Pazar taze ikramlarda bulunurken şef Sinem Türtat, özel lezzetlerini misafirlere sundu.

    Gastro Fest’te lezzet şöleni

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