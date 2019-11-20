Gastro Fest’te lezzet şöleni

Ege Perla da bu renkli etkinlikte ana sponsor Datça Murat Çiftliği olmak üzere, bünyesindeki Murano’s, Katina, Burgerhane ve Soulmate markalarıyla yer aldı. Festival boyunca Ege Perla Organik Pazar taze ikramlarda bulunurken şef Sinem Türtat, özel lezzetlerini misafirlere sundu.