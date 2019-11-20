20.11.2019 - 01:45 |
Gastro Fest’te lezzet şöleni
Bu yıl İtaltur tarafından ikincisi düzenlenen, İzmir’in Gastronomi festivali ‘İzmir Gastrofest’ tarihi Alsancak Tren Gar’ında ünlü şeflerin katılımları, paneller, yemek belgeselleri ve tadım sofraları eşliğinde gerçekleşti.
Ege Perla da bu renkli etkinlikte ana sponsor Datça Murat Çiftliği olmak üzere, bünyesindeki Murano’s, Katina, Burgerhane ve Soulmate markalarıyla yer aldı. Festival boyunca Ege Perla Organik Pazar taze ikramlarda bulunurken şef Sinem Türtat, özel lezzetlerini misafirlere sundu.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.