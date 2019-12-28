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    HaberlerEge Haberleri Gastronominin yeni adresi
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    28.12.2019 - 00:02 |

    Gastronominin yeni adresi

    Karşıyaka Belediyesi’nin Cordelion Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi Yaşar Üniversitesi’nin katkılarıyla hayat buluyor. Başkan Tugay, “Ege mutfak kültürüne, sektöre ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu

    Gastronominin yeni adresi

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın vizyon projeleri arasında yer alan Cordelion Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi, Yaşar Üniversitesi’nin katkılarıyla hayata geçiyor. Karşıyaka Atakent’te iki kurum tarafından ortaklaşa kurulması kararlaştırılan merkez için, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer arasında işbirliği protokolü imzalandı.

    Yaşar Üniversitesi ile örnek bir işbirliğine imza attıklarını vurgulayan Başkan Tugay, “Gastronominin, içinde yaşadığımız çağda ihmal edilmemesi gereken bir alan olduğunun bilinciyle, önemli bir merkez kuracağız. Hem mutfak kültürümüzün gelişmesine ve bu alandaki zenginliklerimizin artmasına öncülük etmeyi, hem de sektöre ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, “Hem rektör olarak hem de Karşıyaka’da oturan bir İzmirli olarak, böyle bir protokole imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

    Program üniversiteden

    Karşıyaka Atakent’teki Gondol Kafe’nin yan tarafında kurulacak Cordelion Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin proje tasarımı son aşamaya gelirken, kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacak. Önümüzdeki haziran ayında yapılması planlanan açılışın ardından; Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hazırlanacak program çerçevesinde kurslar açılacak.

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