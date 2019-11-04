BİST98.4630 EURO6,38-0,07USD5,71-0,03ALTIN277,09-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGayrimenkul sektörüne EPA’dan eğitim dopingi
    04.11.2019 - 07:50 |

    Gayrimenkul sektörüne EPA’dan eğitim dopingi

    Hacı Ali Taylan’ın ilk şubesini 2017 yılında açtığı, ardından 30’dan fazla franchise şubesine ulaşan yüzde 100 yerli sermayeli EPA Emlak Pazarlama A.Ş. sektöre deneyimli ve kaliteli danışmanlar kazandırmak amacıyla ücretsiz eğitim hizmetlerine devam ediyor.

    Gayrimenkul sektörüne EPA’dan eğitim dopingi

    Hacı Ali Taylan’ın ilk şubesini 2017 yılında açtığı, ardından 30’dan fazla franchise şubesine ulaşan yüzde 100 yerli sermayeli EPA Emlak Pazarlama A.Ş. sektöre deneyimli ve kaliteli danışmanlar kazandırmak amacıyla ücretsiz eğitim hizmetlerine devam ediyor.
    İzmir ve çevre illerinde, çeşitli gayrimenkul firmalarında çalışan yaklaşık 50 kişi, gayrimenkul sektöründe 20 yıldan fazladır çalışan, mentorluk ve eğitmenlik yapan Güven Açık tarafından verilen “Emlakta NLP ile İkna Teknikleri” konulu seminere katıldı. EPA Ege Bölge Temsilcisi Dilek Katal, eğitim seviyesi yüksek danışmanların gayrimenkul sektöründe toplanmasını hedeflediklerini söyledi.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
    daha fazla video için
    3 Kasın 2019 Magazin Bülteni3 Kasın 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

    Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

    Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

    Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

    Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

    Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

    Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

    Sıradaki Haber