Gayrimenkul sektörüne EPA’dan eğitim dopingi

Hacı Ali Taylan’ın ilk şubesini 2017 yılında açtığı, ardından 30’dan fazla franchise şubesine ulaşan yüzde 100 yerli sermayeli EPA Emlak Pazarlama A.Ş. sektöre deneyimli ve kaliteli danışmanlar kazandırmak amacıyla ücretsiz eğitim hizmetlerine devam ediyor.

İzmir ve çevre illerinde, çeşitli gayrimenkul firmalarında çalışan yaklaşık 50 kişi, gayrimenkul sektöründe 20 yıldan fazladır çalışan, mentorluk ve eğitmenlik yapan Güven Açık tarafından verilen “Emlakta NLP ile İkna Teknikleri” konulu seminere katıldı. EPA Ege Bölge Temsilcisi Dilek Katal, eğitim seviyesi yüksek danışmanların gayrimenkul sektöründe toplanmasını hedeflediklerini söyledi.