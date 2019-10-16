Gayrimenkulde dijital dönüşüm

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi, ‘Dijital Değişim ve Dönüşüm’ sloganıyla Ege Bölgesi’nde ilk kez Prop-Tech etkinliğine ev sahipliği yaptı. Megapol Çarşı Kule’deki programa, 400’e yakın gayrimenkul danışmanı ve teknoloji firmaları katıldı. Sahibinden.com, Hürriyet Emlak, İş Bankası, Endeksa, Bulutfon, Emlakjet, Zingat, Reos Emlak Sistemi,Tapu.com, Fizbot, Özgül Değerleme, Astro Dijital, Eva Gayrimenkul ve Immoviever’ın sponsor olarak yer aldığı etkinliğin açılışında konuşan TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, TÜGEM’in sektörü yakından ilgilendiren dijital değişim ve dönüşüm sürecine hiçbir zaman duyarsız kalmadığını belirtti.

Teknolojinin gayrimenkul sektörünün en önemli parçalarından biri haline geldiğini ifade eden Akdoğan, “3-5 sene önce müşterilerimize gazete ilanlarından ulaşıyorduk. Şimdi sosyal marketing ve sosyal medya pazarlamaları üzerinde çalışıyoruz. Gün geçtikçe işimizle teknolojinin bağlantısı üst seviyelere çıkıyor. 360 derecelik sanal turlarla beraber müşterilerimiz dünyanın neresinde olursa olsun, pazarlamasını üstlendiğimiz bütün gayrimenkulleri gezdirebiliyoruz. Teknolojiye ayak uydurmayanlar sektöründe dışında kalacaklar. TÜGEM’in amacı; geleceğe ışık tutmaktır” dedi.

Dünyada 49’uncu sırada

Etkinliğe katılan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burçin Cepkenli Önder de, dijitalleşmeyle birlikte kültürlerin ve yaşam alanlarının hızla değiştiğini vurguladı. Nesnelerin interneti kavramını açıklayan Önder, “Örneğin; İstanbul, dünyanın en kalabalık 14’üncü şehri. 2050 yılında ise ülke nüfusunun yarısının şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. 2019’da Yaşam Kalitesi Endeksinde İzmir, İstanbul ve Ankara’nın önünde ilk sırada yer alıyor. Trafik yani ulaşım bu kaliteyi artıran en önemli etken. İzmir’de yıl boyunca hava şartları oldukça güzel. Bunun yanında güvenlik ve huzurun da yüksek. 2019 yılının 2. çeyreğinde yapılan bir araştırmada dünyadaki 365 şehir içerisinde İzmir, yaşam kalitesi açısında 49’uncu oldu. Bu da emlak sektörünün İzmir’de 5 yıl boyunca oldukça para kazanacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.