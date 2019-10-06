Gayrimenkulde gözler İzmir’de

2019’u inşaat sektörü açısından kayıp yıl olarak değerlendiren Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, yılın son çeyreğinde canlanma beklediklerini dile getirdi, yapımı tamamlanan otobanın da kentin geleceğinde önemli rol oynayacağına dikkat çekti. 2019’un son çeyreği olan ekim, kasım ve aralık aylarında konut satışlarında ivmelenme beklediklerini belirten Kalı, “Kredi faiz oranlarının indirilmesi ve enflasyonun da azalma seyrinde olması insanları her şeyden önce psikolojik olarak olumlu etkileyecektir. En cazip yatırım aracı yine gayrimenkul olacak” dedi. İstanbul-İzmir otoyolunun kent ekonomisi için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Kalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dört proje 2020’de hazır

“Bir kente ulaşım kolaylaşırsa Çeşme örneğinde olduğu gibi yatırımlar artacak ve o bölge gelişecektir. Aslında İstanbul başta olmak üzere; İzmit, Bursa, Balıkesir gibi diğer önemli şehirler de İzmir’e bağlandı. 30 milyona yakın bir nüfusun kente ulaşımı çok kolaylaştı.” Yapımını sürdürdükleri dört farklı inşaat projesi olduğunu söyleyen Op. Dr. Kenan Kalı, “Alsancak’ta MyWay Deluxe ve Ege Sağlık Hastanesi, Bornova’da MyWay Terrace ve Çiğli’de MyWay Wins Blue projelerimizin yapımı devam ediyor. Projeleri 2020 yılının başlarında bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.