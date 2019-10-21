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    HaberlerEgeGayrimenkulde robot asistan
    21.10.2019 - 01:25 |

    Gayrimenkulde robot asistan

    Gayrimenkulde robot asistan

    Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Prop-Tech Dijital Değişim ve Dönüşüm etkinliğinde konuşan FİZBOT firması kurucu ortağı Emre Kaya, internet üzerindeki tüm gayrimenkul ilanlarını tarayan FİZBOT’un sektöre ivme kazandırdığını belirtti. “Evi artık robotumuz seçecek” diyen Kaya, “Müşterilerinizin isteğine göre belli bir bölgedeki gayrimenkullerin fotoğraflarına, konumlarına, süreç içindeki fiyat değişimlerine, avantaj ve dezavantajlarına kadar birçok bilgiyi bir araya getirip sunum olarak bize gösteriyor” diye konuştu.

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