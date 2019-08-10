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    HaberlerEgeGazeteciler İzmir’de buluştu
    10.08.2019 - 01:41

    Gazeteciler İzmir’de buluştu

    Gazeteciler İzmir’de buluştu

    Basın Konseyi Ağustos ayı Yüksek Kurul Toplantısı, 11 konsey üyesiyle birlikte İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde (İGC) düzenlendi. Üyeler yeni basın kartı ve işsiz gazeteciler hakkında konuştu. Konsey Başkanı Pınar Türenç de, “Tüm meslek kuruluşlarının bir araya gelerek basın kartlarıyla ilgili bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. l DHA

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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