Gazeteciler İzmir’de buluştu

Basın Konseyi Ağustos ayı Yüksek Kurul Toplantısı, 11 konsey üyesiyle birlikte İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde (İGC) düzenlendi. Üyeler yeni basın kartı ve işsiz gazeteciler hakkında konuştu. Konsey Başkanı Pınar Türenç de, “Tüm meslek kuruluşlarının bir araya gelerek basın kartlarıyla ilgili bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. l DHA