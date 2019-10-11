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    HaberlerEge‘Gaziemir halkı çalışmalardan memnun’
    11.10.2019 - 02:11 |

    ‘Gaziemir halkı çalışmalardan memnun’

    Gaziemir Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında AK Partili üyelerin soru önergelerine yanıt veren Belediye Başkanı Halil Arda, “Yaptığımız her işlem yasal, her atama liyakate dayalıdır.

    ‘Gaziemir halkı çalışmalardan memnun’

    Siz, yaklaşık elli bin oy alan Halil Arda ile uğraşmayı bırakın da vatandaşın dertleriyle ilgilenin” dedi. Eleştirileri yanıtlayan Arda, şöyle konuştu:

    “Çok merak ediyorum, siz kazansaydınız aynı müdürlerle devam edecek miydiniz? Örneğin mali hizmetler müdürümüz; İzmir İl Özel İdaresi’nin bütçesini idare etmiş, konusunda bir numaralı isim, alın size liyakatse liyakat. YABO projesi için YÖK’ten ve Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alıp, almadığımızı soruyorsunuz. YABO ofisimizi ziyaret etmenizi öneriyorum. Pazar yeri uygulamamızı eleştiriyorsunuz. Pazaryerinin içerisine yüklü araçların girmesi tehlike arz ediyor. Bu yüzden girmelerini istemiyoruz. Kadınlarımız uygulamamızdan son derece memnun. Gaziemirlilerin faydasına hizmet sunacak kamusal alanları genişletmek için de belediye işletmesi açmak istiyoruz. Bu yüzden süresi dolan kiracılarımızı çıkarıyoruz.”

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