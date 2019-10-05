‘Gaziemir ile dünya arasında köprü olalım’

Fikirleriyle Gaziemir’e katkı koymaları için çağrısı yapan Başkan Arda, “Ben şehirler arasındaki kardeşlik ilişkilerinin eğitim ve ekonomi alanlarında sürdürülmesinden yanayım. Yurt dışına çıktığımda ilk önce üniversiteleri ve işveren derneklerini ziyaret ediyorum. Çünkü bizim elimizde sadece havalimanı, serbest bölge ve fuar var. Gaziemir bu açıdan İzmir’in dünyaya açılan kapısı. Kurduğumuz dış ilişkiler birimimiz Avrupa Birliği projelerini de yürütüyor. Bu ofisten faydalanabilirsiniz. Belediye başkanı olarak sizler ve dünya kentleri arasında köprü görevi yapmak istiyorum.” l İZMİR DHA