Gaziemir Nazlı için kenetlendi

Savranbaşı’nın hem eğitim yaşamında hem de sporda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Arda, “Çağrımızı kırmayıp Nazlı’yı burslu olarak kabul ettiler. Hiçbir başarı kolay gelmiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Nazlı da 12 yıllık bir emeğin sonunda ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme hakkı kazandı. Hepimizi gururlandırdı. Onun ve tüm gençlerimizin başarısı için hepimiz el birliğiyle çalışmalıyız. Ben de Tokyo’da tribünlerden Nazlı’yı destekleyeceğim. Gaziemir Meydanı’na dev ekran kurarak olimpiyat heyecanını ilçemize de yaşatmak istiyorum” dedi.



Dokuz Eylül Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özseçkin de Nazlı’nın kendi okullarını tercih etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi, başarılı olması için her türlü imkânı sunacaklarını ifade etti.