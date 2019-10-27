27.10.2019 - 01:59 |
Gaziemir’de Levent’li kutlama
Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yılı Gaziemir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak.
Cumhuriyet Kortejiyle başlayacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Festival Alanı’nda sahne alacak Haluk Levent konseriyle zirveye ulaşacak. Tüm Gaziemirlileri kutlamalara çağıran Başkan Halil Arda, “Atatürk’ün bize emaneti olan Cumhuriyet’in 96. yılını Gaziemir’de birlik, beraberlik içinde büyük bir coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.