Gaziemir’de Levent’li kutlama

Cumhuriyet Kortejiyle başlayacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Festival Alanı’nda sahne alacak Haluk Levent konseriyle zirveye ulaşacak. Tüm Gaziemirlileri kutlamalara çağıran Başkan Halil Arda, “Atatürk’ün bize emaneti olan Cumhuriyet’in 96. yılını Gaziemir’de birlik, beraberlik içinde büyük bir coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu.