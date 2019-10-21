Gaziemir’in dünyayla bağları güçleniyor

2020-2024 stratejik planı oybirliğiyle kabul edildi. 160 milyon lira bütçe ayrıldığını belirten Başkan Halil Arda “Havalimanı, serbest bölge ve fuar en büyük şansımız” dedi.

Gaziemir Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planı oy birliğiyle; 2020 yılı performans programı ve 160 milyon liralık bütçe de oy çokluğuyla kabul edildi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Halil Arda, planda altı stratejik amaca bağlı, 18 hedef yer aldığını belirtti. Stratejik planı titiz bir çalışmayla her kesimden görüş alıp hazırladıklarını ifade eden Arda, şöyle konuştu:

“Altı ay süren çalışmaların ardından, ortak akılla planımızı hazırlandık. Gaziemir’i hedeflediğimiz noktaya götürmek için ‘Dünya nereye gidiyor?’ sorusunun yanıtına baktık ve planı buna göre şekillendirdik. Gaziemir’de tarım, hayvancılık, tarihsel miras ve deniz yok. Havaalanımız, serbest bölgemiz ve fuarımız var. Bunlar da bizi İzmir’in dünyaya açılan kapısı yapıyor. Bu açıdan kardeş belediyeciliği, eğitim ve ticaret alanında projelerle geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

‘Pusula Belediyecilik’

‘Pusula Belediyecilik’ anlayışıyla yol ve yön gösterici projeler hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Arda, “Çocuk, genç, yaş alan, engelli ve çevre dostu bir kent yaratacağız” dedi.