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    03.12.2019 - 00:04 |

    Gaziemirliler çok memnun

    Gaziemirliler çok memnun

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, pazar yerinde yapılan değişikliğin yurttaş ve esnaf tarafından olumlu karşılandığını, otopark merdiveniyle ilgili yaşanan sıkıntının da İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü’nden gelen rapor ile son bulduğunu söyledi. İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verdiği olumsuz rapora itiraz ettiklerini anlatan Başkan Arda, “İtfaiye ilk raporunda kapatılan merdivenin yangın merdiveni olduğunu belirtmişti. Bir önceki raporda yer alan maddeleri yeniden düzenleyerek ikinci bir rapor hazırladı. Bu konudaki tartışmalar da son buldu. Vatandaşlarımız burada sağlıklı koşullarda, daha geniş alanda rahat biçimde alışverişini yapabilecek” diye konuştu.

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