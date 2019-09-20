Gazilere minnet

19 Eylül 1921’de Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi’ ile ‘Gazilik’ unvanının verildiği Gaziler Günü, Yunan İşgali’ne karşı genç-yaşlı, kadın-erkek kahramanca direnen, birçok şehit ve gazi veren Ege kentlerinde gururla kutladı. Törenlerde konuşan belediye başkanları, vatan için canını hiçe sayan gazilere minnetlerini sundu.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin: Ülkemizin bağımsız şekilde tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Tüm gazilere hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: Bu vatan için, elimizden gelenin en iyisini yaparak gazilere layık olmalıyız, gösterdikleri fedakarlığın karşılığını vermeliyiz.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: Vatan toprakları bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün: Türkiye’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için hangi görevde olursa olsun canı pahasına mücadele eden gazilerimiz bu ülkenin yaşayan kahramanlarıdır.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: Şehitlerimiz ülkemizin nuru, gazilerimiz de onurudur. Kahraman atalarımızı yâd edip çocuklarımıza anlatmalıyız.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur: Vatan savunması için gözlerini kırpmadan ölüme meydan okuyan tüm gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız.