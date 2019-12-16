‘Gazilerin değerini bilmek görevimiz’

Edremit Belediyesi, ilçedeki gazi ve şehit yakınları ile yakından ilgileniyor. Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Altınoluk İskele Mahallesi Muhtarı Ebru Yamaç ile birlikte Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz’ı evinde ziyaret etti. Canlı, “Edremit Belediyesi olarak vatanı için canlarını hiçe sayan gazilerimizin değerini hayatta iken bilmeyi, yanlarında olmayı, ihtiyaçlarını sormayı en önemli görevlerimizden birisi olarak görüyoruz” dedi. Başkan Selman Hasan Arslan da telefonla Yormaz’ı arayıp her zaman yanlarında olduklarını söyledi.