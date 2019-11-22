22.11.2019 - 07:50 | | DHA
Gebelik yogası
İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gebe okulunda, anne adayları fizyoterapist eşliliğinde gebelik yogasıyla doğuma hazırlanıyor.
İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gebe okulunda, anne adayları fizyoterapist eşliliğinde gebelik yogasıyla doğuma hazırlanıyor. Hastanenin gebe okulunda, normal doğum korkusunu yenmek için anne adaylarına yardımcı olunuyor. Gebe okuluna ilginin her geçen gün arttığını belirten Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, “Gebelik yogasıyla özellikle anne adaylarımızın sezeryan doğum yerine normal doğuma teşvik edilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.
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