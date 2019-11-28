‘Gebelikte tarama testleri çok önemli’

Özel Gazi Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşen Kızılyar, gebelik planlayan her kadının öncesinde mutlaka bir kadın doğum uzmanınca değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Değerlendirmenin anne adayının gebeliğini etkileyebilecek sistemik bir rahatsızlık ve enfeksiyon taraması, jinekolojik muayenesini içerdiğini belirten Op. Dr. Kızılyar, 3 ay önceden folik asit desteğine başlanması ve diş hekimi kontrolünün de unutulmaması gerektiğini söyledi.

‘Çok kilo, sağlık değil!’

İlk üç ayda sık görülen şikâyetler arasında bulantı, kusma, kokulara hassasiyet, uykuda artış, memelerde gerginlik, hassasiyet, duygusal dalgalanmalar ve kasık ağrısı bulunduğunu kaydeden Op Dr. Kızılyar, “Tabii, hiçbir şikâyette olmayabilir ama bu şikâyetler genellikle 12’nci haftadan sonra geçmektedir. Gebe muayenelerinde tansiyon kilo ölçümleri yapılır, gebenin varsa şikâyetleri değerlendirilir ve ultrasonla bebeğin sağlığının nasıl olduğu değerlendirilir. Bir gebelik süreci boyunca ortalama kilo 11-16 kilo alınır. Unutulmamalıdır ki, çok kilo almak asla bebeğin çok sağlıklı olmasını sağlayan bir durum değildir” dedi. 11-14 hafta arasında ultrasonla bebeğin ense kalınlığı ölçümlerinin yapıldığını kaydeden Op. Dr. Kızılyar, şunları söyledi:

‘Güvenilirliği yüksek’

“Burun kemiğinin varlığı değerlendirilir ve tüm bu verilere, anneden alınan kandaki hormon değerleri ve yaşı da eklenerek kombine tarama testi yapılır. Güvenilirliği yüksek olmakla birlikte bebeğinizin yüzde 100 sağlıklı olduğunu göstermez. 9’uncu haftadan itibaren yapılan fetal DNA testleri daha güvenilir sonuç vermektedir. 20-22 gebelik haftasında perinatoloji uzmanı tarafından ayrıntılı fetal anomali tarama ultrasonu yapılmalıdır.

Sosyal medyada konuşulduğu gibi bu test bebeğinize zarar vermez. 32. gebelik haftasından sonra muayenelere NST dediğimiz bebeğin iyilik halini değerlendirmemize yardımcı olan test eklenir. 42. haftaya kadar sık kontrollerle beklenebilir.”