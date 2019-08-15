Geç kalınırsa tedavi zorlaşır

Özel Egepol Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Tufan Özdem, romatizmal hastalıklarda ilk belirtiler ortaya çıktığı andan itibaren tanıyı koyup tedaviye başlamak gerektiğini söyledi. Geç kalınan vakalarda eklemlerde şekil ve hareket bozukluklarının ortaya çıktığını ve durumun tedaviyi zorlaştırdığını belirten Özdem, “Hastalıkların erken döneminde ilaç tedavileri planlanıyor. Akut belirtiler ve ağrı, şişlik gibi belirtiler kontrol altına alındıktan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyona başlamak gerekiyor” dedi.