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    HaberlerEge HaberleriGeceleri diş sıkmaya dikkat
    18.11.2019 - 01:42 |

    Geceleri diş sıkmaya dikkat

    Diş Hekimi Batuhan Hıdıroğlu, temelde stresten kaynaklanan gece diş gıcırdatma ve sıkma problemlerinin (Bruksizm) her 3 kişiden 2’sinde görüldüğünü belirtti, tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

    Geceleri diş sıkmaya dikkat

    Gece diş gıcırdatmasının eğer tedavi edilmezse sabah baş ve çene ağrısına yol açtığına dikkat çeken Hıdıroğlu, “Çeneyi açmada zorluk, dişlerde aşınma ve çenede klik sesine de neden oluyor. Burada çene kaslarına belli oranda botoks uygulayarak kasın gücünü azaltıyoruz. Böylelikle geceleri istemsiz olarak yaşanan diş gıcırdatma ve sıkma sorunun etkilerini de azaltıyoruz. Çene kaslarına uygulanan botoksun vücuda bir zararı bulunmuyor. Çiğneme ve yutmada herhangi bir soruna da yol açmıyor. Bu konuda uyguladığımız bir diğer yöntem ise gece plağı. Geceleri takılan bu plak tedavi edici bir nitelik taşıyor” dedi.

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